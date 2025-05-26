Parmaklıklar ardında evet diyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) İstanbul Planlama Ajansı'nın tutuklu başkanı Buğra Gökce, Filiz Kahveci'yle cezaevinde evleneceğini açıkladı.

NİKAH 28 MAYIS'TA

Nikahın 28 Mayıs'ta Silivri Cezaevi'nde yapılacağı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sevgili 'hayat arkadaşım' Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız 'evlilik' kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik. Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık. Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da 'not düşmek' istediğimizi ifade etmeliyim. Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs'ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz."