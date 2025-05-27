Macron’a eş tokadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de eşi Brigitte Macron ile uçaktan inişleri esnasında çekildiği belirtilen görüntüler gündem oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Hanoi'ye inen uçağın kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli kişinin eliyle Macron'u yüzünden ittirdiği görülüyor. Kameraları fark eden Macron ise gülümseyerek el sallıyor. Görüntünün devamında kırmızı ceket giyen kişinin, çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla Brigitte Macron olduğu anlaşılıyor. Macron'un çevresinden bir kaynak, "Başkan ve eşinin seyahat öncesi gülerek rahatladıkları bir andı" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Macron ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüntülerin "abartıldığını" belirterek, eşi Brigitte Macron ile o an "sadece şakalaştıklarını" söyledi.