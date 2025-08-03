Bakan Fidan’ın ve Hamas heyetinin gündemi Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle önceki gün İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi ise Gazze oldu. Fidan, İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece halkı yurtlarını terk etmeye zorladığını vurgulayarak, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti. Fidan ayrıca, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin en güçlü şekilde devam edeceğinin altını çizdi.