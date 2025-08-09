Başkan Erdoğan’dan kritik mesajlar: Tarihi sürecin içindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda konuştu. Erdoğan' Bize ilettiğiniz her konu ile bire bir ilgilendik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamt olsun sizlerle Türkiye'nin üretim gücüne güç kattık. Dünyanın neresinde olursa olsun iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu çok yakından hissettirdik. Süren çatışmaların getirdiği tedirginliklerin farkındayız. Jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. İş dünyamız fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor. İhracatçılarımız başta olmak üzere şirketlerimiz yeni pazarlar kurarak bu sancılı süreci yönetiyor. Potansiyel fırsatları dikkate alarak küresel sistemde ülkemizi en iyi noktada konumlandırmaya çalışıyoruz. İnsan hayatını, onurunu merkeze alan, ülkemizi gerilimlerin uzağından tutmak için siyaset izliyoruz. Ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarıma prim veriyoruz" dedi.

'EZİK SİYASETÇİLER GİBİ DEĞİLİZ'

"Ne zulme sessiz kalıyor ne de macera peşinde koşuyoruz." diyen Erdoğan, "Türkiye için yüzünü ülkemizi çevirmiş mazlumlar için en doğrusu neyse onu kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Komşumuz Suriye'de 14 yıl boyunca bunu yaptık. İsrail'in saldırılarında bunu yaptık. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkilerimizin kesilmesinde yine bunu yaptık. Kendi ülkesini batılı televizyon kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil, hadiselere Ankara merkezli bakarak politikalarımızı belirledik. Haklı çıkan da biz olduk. Rakiplerimiz bile ülkemizin dengeli duruşundan övgüyle bahsediyor. Türkiye barış masalarının aranan aktörü haline geliyor. Türkiye özgüvenli bir şekilde amaçlarına sağlam adımlarla ilerliyor. Sizlerle çok daha fazlasını başaracağız" diye konuştu.

'GELİRİMİZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI'

Geçtiğimiz günlerde ekonomiye dair önemli verilerin açıkladığının altını çizen Erdoğan, "Dış ticarette rekora imza attık. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır. Terörsüz Türkiye'de bu hafta yeni bir evreye evrildi. TBMM'de bir komisyon kuruldu ve Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha aştı. Demokratik zeminde meseleleri çözme konusunda adım attı. Komisyonun çalışmalarına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'TERÖR SİVİL SİYASETİ ESİR ALDI"

Erdoğan, "Temsilcilerin ilk toplantıdaki yapıcı mesajları memnuiyetle karşıladık. Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları atması devlet aklının gereğidir. Bu ateş çemberinden ancak stratejik yaklaşımla, birbirimize güvenerek, güçlü iarede ortaya koyarak çıkabiliriz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına bunun için koyuyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "Terör sivil siyaseti yıllarca esir aldı. Dış politikadan toplumsal hayata kadar her meselede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Demokrasimiz kan kaybederken vesayet odakları kazandı. Biz artık bu ülke bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi sürecin içindeyiz. Sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan, dikkatle, hüsnüniyetle aynı çalışmaları yürütüyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere rağmen sürece olumlu yaklaşıyor. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sadece ekonomisi ile değil kardeşliği ile de demokrasi ile de müşerref olacağız. Herkesten bu hayırlı adıma destek vermelerini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

MEKTUP ŞEHİT ANNESİNE ULAŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektubu, Mersin'de şehit annesi Selime Bayer'e teslim etti. Uygur, Tekirdağ'da 1988'de meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Er Mehmet Bayer'in Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde yaşayan annesi Selime Bayer'i ziyaret etti. Uygur, daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz ile Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.