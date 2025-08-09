Buca’da CHP İlçe Başkanı’nın ‘müdürü tehdit’ iddiası

BUCA Belediyesi Meclis Üyesi Veli Balyemez (AK Parti), meclis toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Buca İlçe Başkanı'nın belediye bürokratlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Veli Balyemez'in açıklamalarına göre, Fen İşleri'nde çalışan Sadık Kaan Çelik'in görevini sorgulamasıyla başlayan tartışma, CHP İlçe Başkanı'nın Fen İşleri Müdürü Burak Bey'i aramasıyla farklı bir boyut kazandı. Balyemez, İlçe Başkanı'nın Burak Bey'e, Sadık Kaan Çelik'in bundan sonra yapılacak tüm ihalelerden ve işlerden haberdar olacağını, hatta "genel koordinatör" olacağını söylediğini öne sürdü. Bu duruma tepki gösteren Fen İşleri Müdürü'nün, böyle bir uygulamanın ancak Belediye Başkanı veya yardımcısı tarafından tebliğ edilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine, iddiaya göre İlçe Başkanı hakaret ve tehditler savurarak telefonu kapattı. Balyemez, konuşmasında "Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanının çiftliği falan değil" ifadelerini kullandı. Bu iddialar, Buca Belediyesi'nde bürokrasi ve siyaset arasındaki gerilimi bir kez daha gündeme getirdi.