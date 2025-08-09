Cevdet Yılmaz: Milletimiz manipülasyona prim vermez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde sahte e-imza ve diplomalar üzerinden yapılan tartışmalara tepki gösterdi. Yılmaz, "Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır." dedi. Sahte e-imza ve diplomalar üzerinden yapılan tartışmaların da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istendiğini söyleyen Yılmaz,"Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var. Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle milletimiz, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermez" diye konuştu.