Almanya’nın zombi mahallesi

ÜNLÜ bir sosyal medya fenomeni Kurt Caz, Almanya'nın finans başkenti Frankfurt'ta yaşanan çarpıcı bir gerçeği gündeme taşıdı. Kentin merkezinde yer alan ve "Zombi Mahallesi" olarak anılan bölgede uyuşturucu, suç ve göçmen krizinin yarattığı ağır tabloyu görüntüledi. Avrupa'nın uzun yıllardır dünyaya "medeniyet, refah ve düzen" imajı sunduğunu hatırlatan Caz, Frankfurt'un kalbinde bağımlıların ve suçun hâkim olduğu bu sokakların, söz konusu imajla tezat oluşturduğunu vurguladı. "Zombi Mahallesi", Avrupa'daki sosyal çöküşün en belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Görüntülerde, gündüz vakti sokaklarda ağır uyuşturucuların açıkça kullanıldığı görülüyor. Caz, 1970'lerden bu yana devam eden uyuşturucu krizinin son yıllarda daha da derinleştiğini belirtiyor. Silah taşımanın yasak olduğuna dair tabelaların yer aldığı bu bölgenin, mafya grupları ile göçmen kökenli sokak satıcılarının kontrolünde olduğu ifade ediliyor.