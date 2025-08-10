‘Çocuklarımıza umut dolu gelecek sunuyoruz’

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde çocuklar tarafından enstrümanlar eşliğinde müzik dinletisi sunuldu. Toplantıda konuşan Göktaş, "Bir aile ortamında büyüyen çocuğun gelişimi katkısı, farkındalığı, çok farklı. Kuruluştaki çocuklarımız da gerçekten büyüse de aile ve sevgi ortamında, o şefkat yuvasında büyüyen çocuklarımızın nasıl geliştiğini, çiçek gibi nasıl açtığını burada bir kez daha gördüm. Bu çocuklarımız başta olmak üzere bütün çocuklarımızla 923 ailemizde 10 bin 661 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz. Bakanlık olarak rehber koruyucu ailelerimizle aday koruyucu ailelerimizle rehberlik ve mentörlük sistemimizi de güçlendirdik" dedi.