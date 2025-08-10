İzmir Adliyesi’nde yeni düzenleme

İZMİR Adliyesi'nde yeniden yapılandırma süreci başlatıldı. 1 Eylül 2025'te faaliyete geçecek 24. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütlü uyuşturucu suçlarına bakacak. Ayrıca çok sayıda hâkimin görev yeri ve yetkileri yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunan dava ve işler, 3. ve 24. Ağır Ceza Mahkemesi başkanları ile komisyon başkanının katılımıyla yapılacak bir protokol çerçevesinde eşit olarak paylaştırılacak. Bu kapsamda, söz konusu suçlara ilişkin dosyalar 3. ve 24. Ağır Ceza Mahkemeleri arasında eşit şekilde dağıtılacak. Öte yandan, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki heyet halinde çalışmasına karar verildi. Kararla birlikte İzmir'de görev yapan çok sayıda hâkimin yetki alanlarında da değişiklik yapıldı.