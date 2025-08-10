İZSU’ya İzmir’lilerden tepki

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun onarılmaması nedeniyle suyun 2 gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi. Cennetçeşme Mahallesi 3954 Sokak'ta su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne bildiren mahalleli, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı. Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi.