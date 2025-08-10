Karşıyaka’da iflas çanları çalıyor

CHP'Lİ Karşıyaka Belediyesi'nde sorunlar bitmek bilmiyor. Belediyenin işçilere maaş ödeyemediği yetmezmiş gibi, şimdi de memurların sosyal denge tazminatlarının önümüzdeki aylarda ödenemeyeceği açıklandı. Kamuoyuna adeta kriz ilanı yapan bu gelişme, Karşıyaka'da yönetim anlayışının iflas ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

'BU BECERİKSİZLİK'

AK Parti Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, yaşanan bu tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir ekonomik kriz değil, bu doğrudan belediyecilik beceriksizliğinin, vizyonsuzluğun ve liyakatsiz kadroların eseridir" diyerek CHP'li yerel yönetime sert sözlerle yüklendi. Ünal sözlerine şöyle devam etti: "İşçisine maaş ödeyemeyen, memuruna tazminat veremeyen, kültür merkezlerini SGK'ya borç karşılığı devreden bir belediyeden bahsediyoruz. Belediyeyi yönetemeyenler, Karşıyaka'yı da tüketiyor. Bu kötü yönetim, Karşıyaka'nın kaderi olamaz. Bugün yaşananlar, CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin çöküş belgesidir."