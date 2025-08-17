İBB soruşturması Didim’e uzandı! Başkan Gençay’ın danışmanı gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma, Aydın Didim siyasetini de sarstı. İstanbul Beyoğlu Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, listede en dikkat çeken isim CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın basın danışmanı ve akrabası Alican Ayvataş oldu.

YÜKLÜ FATURALAR KESTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden birisi olan Alican Ayvataş'ın, gerçek yüzü ilçede bomba etkisi yarattı. 2024 yerel seçimlerinin ardından Başkan Gençay'ın basın danışmanlığı görevini üstlenen Ayvataş'ın gözaltına alınması CHP belediyelerindeki kirli işleri de ortaya çıkardı. Başkan Hatice Gençay'ın, Alican Ayvataş'ı yakın çevresine ve Didim'deki basın mensuplarına "akrabam, gönüllü çalışıyor" diye tanıtmıştı. Ancak Ayvataş'ın, CHP'li Didim Belediyesi'ne basın danışmalığı adı altında, kendi şirketinden yüklü miktarlarda faturalar kestiği belirlendi.

Hatice Gençay geçtiğimiz gün mitingde fenalaşarak yere yığılmıştı VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bu gelişme, hem Didim hem de CHP kulislerinde kulaktan kulağa yayılırken, soruşturmanın boyutlarının daha da genişleyebileceği iddiaları tartışmaları da beraberinde getirdi. 2024 yerel seçimlerinde Hatice Gencay'a oy veren vatandaşlar, büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını belirtirken, 'gönüllü' çalıştığı söylenen Alican Ayvataş'ın yüklü miktarda paralı işler yaptığı yönündeki iddialar tepkileri de beraberinde getirdi. Bir süre önce CHP Gençlik kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı olan Alican Ayvataş'ın, terör örgütü PKK ve DHKP-C'yi öven paylaşımları ortaya çıkmıştı. Bu paylaşımları nedeni ile gelen tepkilere ise CHP Aydın İl Yönetimi sessiz kalmış ve Ayvataş hakkında hiçbir girişimde bulunulmamıştı.