Topuklu efe ayağının tozuyla sahaya indi!

AK Parti'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bürokratlarıyla ilk kez bir araya gelerek mesaisine başlayan Topuklu Efe lakabıyla tanınan Özlem Çerçioğlu, ilk toplantısını yaptı. Belediye tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Çerçioğlu'nun sağında Genel Sekreter Ertuğrul Yamen, solunda ise ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç yer aldı. Toplantıda kente yapılması planlanan yeni yatırımların ele alındığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı bürokratlarımız ile kentimize yapacağımız yeni yatırımları değerlendirdik. Aydın'ımıza daha fazla hizmet etmeye, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığı bir partiden ayrılmanın kolay olmadığını belirten Çerçioğlu, "Ama daha önce de belirttiğim gibi artık CHP'de siyaset yapabilecek bir durumum kalmamıştı" dedi.

"BÜYÜK BİR SEVGİ VARDI"

Ankara'da büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılandığını dile getiren Çerçioğlu, "Sağ olsunlar hem AK Parti genel merkezinde hem de rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem, tanıdık tanımadık fark etmeksizin bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarını görmüşler gibi sıcak davrandılar" dedi. Başkan Çerçioğlu, açıklamasının devamında, "Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm Aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım. Her kesime eşit hizmet götürdüm, bunu da tüm Aydınlılar bilir" şeklinde konuştu.

"AYDINLILAR BENİ BİLİR"

Dürüst ve adaletli bir belediye başkanı olduğuna tüm Aydınlıların şahit olduğunu belirten Çerçioğlu, "O yüzden benim şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Dün nasıl Aydınlıların Özlem başkanıysam, bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem başkanıyım. Şimdi daha çok ve daha çabuk hizmetler gerçekleştireceğiz, bunu herkes görecek" mesajını verdi. Başkan Özlem Çerçioğlu, toplantının ardından Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın kızı Nihal Ercan'ın düğününe de katıldı. Başkan Çerçioğlu, genç çiftlere mutluluk dilerken vatandaşların yoğun ilgisine de tüm sıcaklığıyla karşılık verdi.