Trump: Barış anlaşması imzalamaya çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği Alaska zirvesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle telefonda görüştü. Sosyal medya hesabından bu görüşmeleri değerlendiren Trump, Alaska'da "harika ve çok başarılı bir gün" gerçekleştiğini belirtti.

ZELENSKİY YOLA ÇIKTI

PUTİN ile düzenledikleri zirvenin de Zelenskiy ve aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de olduğu Avrupa liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinin de "çok iyi" geçtiğini vurgulayan Trump, "Taraflarca, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, çoğu zaman geçerliliğini yitiren sıradan bir ateşkes anlaşması değil, savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak olduğu kararlaştırıldı" ifadesini kullandı. Zelenskiy'nin yarın ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini duyurmasının ardından, Trump "her şey yolunda giderse" Putin ile bir görüşme ayarlanacağını aktardı.

AVRUPA PUTİN'E KARŞI

AVRUPA Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Finlandiya liderleri ise, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşları Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü zirve çağrısı yaptı. Ortak bir açıklamaya imza atan liderler, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda netiz. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu, aktif bir rol oynamaya hazırdır. Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını veto edemez. Topraklarıyla ilgili kararları almak, Ukrayna'nın sorumluluğundadır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir" mesajını verdi. Açıklamada Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceği vurgulandı.