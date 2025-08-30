"Gazze’deki facia insanlığın meselesidir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı makale Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei Shimbun'da yayımlandı. Erdoğan, makalesinde, Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan gönül köprüsünün resmi belgelerden daha güçlü, tarihten ve insanlık vicdanından beslenen bir köprü olduğunu ifade etti. Bu dostluk köprüsünün temellerinin tarihin içinden süzülüp gelen ve insanların kalplerine dokunan hatıralarla şekillendiğini belirten Erdoğan, 1890'da Ertuğrul Fırkateyni'nin Kushimoto açıklarında yaşadığı elim kazanın bu bağın sembollerinden biri olduğunu, o gün Japon halkının sergilediği şefkat ve ihsanın Türk insanının hafızasında derin yer edindiğini, iki ülkenin münasebetlerini insani temele oturttuğunu anlattı. Aradan geçen uzun yıllar içinde bu dostluğun altyapı projeleri, teknoloji, eğitim, kültür gibi pek çok alanda kendini gösterdiğini aktaran Erdoğan, "Bizim ortaklığımız güven, samimiyet ve vakar üzerine inşa olunmuştur" dedi.

DÜNYA DERİN BUHRANDA

Erdoğan, Ukrayna ile Suriye'nin yeniden imar süreçlerinde Türkiye-Japonya işbirliğinin somut projelerle büyük fark ve değer oluşturabileceğini de sözlerine ekledi. Erdoğan, "Türkiye ve Japonya'nın ortak çabaları, küresel sorunlara yönelik yapıcı çözümlerin önünü açabilir" değerlendirmesini yaptı. Gazze'nin bugün insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biriyle karşı karşıya bıraktığını belirten Erdoğan, "İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız. Japonya'nın barışı önceleyen irfanı, uluslararası hukuka bağlılığı ve vicdani hassasiyeti bu süreçte pek kıymetlidir. Türkiye'nin bölgesel tesiri ve insani yardım kapasitesiyle birleştiğinde ortaya vakur ve güçlü bir ortaklık çıkacaktır" dedi.

DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, dün Dünya Müslüman Alimler Birliği heyetini Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de kabulde hazır bulundu