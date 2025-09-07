Bakan Tekin: “İmam Hatip modelini dünya markası yapacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te ÖNDER 22'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Bakan Tekin, "Pazartesi günü itibariyle eğitim öğretim yılı başlarken bu yıl iki ana temayla başlatacağız. Biri 'Aile Yılı', diğeri 'Her çocuğumuz bir fidan ilk dersimiz yeşil vatan' mottosu" dedi.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

BAKAN Tekin, imam hatip modelinin dünyada benzerinin olmadığını ifade ederek, hem dini hem pozitif eğitim vermek isteyen ülkeler ile bu modelin paylaşılabileceğini ve bunu uluslararası bir marka haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Bakan Tekin, "İki önemli konuya değinmek istiyorum. Birisi, imam hatip okullarımızda bilhassa meslek dersleri alanında bu dersleri anlatan öğretmenlerimiz yaklaşık 13-14 çeşit ders veriyor. Dolayısıyla şöyle bir öncülden hareket ettik. YÖK Başkanımız ile de konuyu istişare ettik. Bu anlamda bir tedbir almak üzere çalışma başlattık. Maksadımız, niteliği daha da arttıracak tedbirleri almak. Bir diğer konu ise, katıldığımız uluslararası toplantı ve ziyaretlerde imam hatip okulları ile ilgili genel algı, bu okulların din adamları yetiştirdiği ve dini lise olduğu algısı vardı. Bunun tam tersi olduğunu dile getirdik. Şunu gördük ki dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Ben diyorum ki bunu neden biz marka haline getirmiyoruz. Dünyada imam hatip tarzı eğitimleri, yani hem pozitif hem dini eğitim vermek isteyen ülkeler ile bu modeli paylaşabiliriz diye düşünüyorum. İmam hatip okullarının uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.