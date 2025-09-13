Tekin: Polemiğe girmek isteyen CHP’lileri üzerim

CHP'nin İstanbul Sarıyer'de bulunan eski İl Başkanlığı binası önündeki bekleyiş dün de devam etti. Saat 11.00 sıralarında binaya gelen Gürsel Tekin, 15.10 sıralarında il binasından ayrıldı. Burada konuşan Gürsel Tekin, "Bizim bir an önce bütün çabamız: bu sorunu bitirerek işimize, gücümüze bakmak istiyoruz" diye konuştu.

"BIRAKIN İŞ YAPALIM"

Her gün bir bina tartışması olduğunu belirten Tekin, "'Oraya gidelim, buraya gidelim'. Şimdi şu bina, şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası. Ama yarın değiştiği zaman, ilk günde de size söyledim. Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz bir tartışmanın, yalan yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Bırakın işimizi yapalım. 'Hayır kardeşim sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı da üzerim. Üzmek istemiyorum. Rica ediyorum sizden. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyor muşuz gibi geliyor bana. Bakın daha 2 yıl önce Muharrem İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Bugün sayın İnce ile biz yan yanayız. Son 1 buçuk yıldır Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ne istiyorsunuz. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta" dedi. Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmediğine değinen Tekin, "Hayır hiç olmadı. Olmadı çünkü her sorunuz gereksiz bir polemik bir tartışma yaratıyor. Ben partimin genel başkanına, partimin yöneticilerine, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunda yetiştim. Ne olduğunu biliyorum. Bütün saldırılara rağmen, bütün haksızlığa rağmen, bütün hukuksuzluğa rağmen, ailemize, çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz" dedi.