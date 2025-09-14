Çöp dağları büyüyor belediyeler bakıyor

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesinde, 3 aydır ödenmeyen maaşları ve geriye dönük toplu sözleşme farklarını alamadıkları için iş bırakma eylemi başlatan belediye işçileri, belediye binasını işgal etti. "Cuma günü maaşlar yatacak" açıklamasında bulunan belediye yönetimi sadece haziran maaşını ve temmuz ayının yan haklarını (yemekyol) ödeyince işçiler eyleme devam etme kararı aldı.

HER YERİ SİNEK BASTI

İtfaiye, veterinerlik, sağlık ve cenaze hizmetleri dışında tüm belediye hizmetleri durunca toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda yığın oluşturdu. Buca'nın uğrak noktalarından olan Forbes Çarşısı'nda çöp dağları oluşurken, çarşıdan geçen vatandaşlar kötü koku nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşların tepkisini çekti. Çöp nedeniyle artan sinekler, Forbes Çarşısı'nda bulunan restoranlara gelen müşterilere zor anlar yaşattı. Restoran kuryesi Yasin Ozan, yaşanan duruma tepki gösterdi. Ozan, "Ben burada restoran kuryesiyim. Bu sadece bugünlerde olan bir olay değil, yaklaşık bir ay önce de yaşandı. Sinekler başımıza üşüştü" dedi. İlçe sakinlerinden Nurgül Işıkhan ise, "Şirinyerliyim, 35-40 senedir burada oturuyorum. Bu manzaradan utanç duyuyorum. İğrenç bir şey, insanlar çöplerin arasında oturup yemek yiyor. Çok günah, çok kötü bir görüntü. Buradan geçerken burnumu kapatmak zorunda kalıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Temel taleplerinin son 3 aylık maaşların eksiksiz olarak ödenmesi olduğunu belirten işçiler, "Haziran maaşı yatırıldı ama önceki eylemden yapılan kesintiler nedeniyle çok düşük bir ödeme oldu. Temmuz ayı sosyal hakları yattı fakat yevmiye esaslı maaş ödenmedi. Buca'da en basit ev kirası 20 bin lira. Elektrik, su, mutfak masrafları derken ay sonunda işçinin elinde sadece nefes alacak kadar para kalıyor. Ve maalesef bu para üç aydır gelmiyor. Gırtlağımıza kadar borca battık. Bizim amacımız sokakları kirletmek değil, hakkımız olan maaşı almak. Ödeme yapılınca Buca'nın her yerini temizleriz" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'İ SUÇLADI

Buca'daki çöp dağlarının nedeni işçi eylemine bağlansa da Karşıyaka Belediyesi ise ilçedeki çöp yığınları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Karşıyaka Belediyesi, "İlçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır" açıklamasında bulundu. Açıklamada, İzmir'in tüm ilçelerinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların farkında olunduğu ve bu durumdan derin üzüntü duyulduğu belirtildi. İzmir'de günlük yaklaşık 3 bin tonluk çöpün döküldüğü Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nin Danıştay kararıyla kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine günlük döküm için Bergama, Ödemiş ve Tire gibi farklı ilçelerdeki depolama alanlarını göstermiştir. Fakat Bergama'nın günlük kapasitesi 600 ton. Oysa yalnızca Karşıyaka'nın günlük çöpü 400 ton. Çevre ilçelerden gelen çöpler de burayı doldurduğu için kamyonlarımızı bu tesise yönlendirmekte büyük sıkıntılar yaşıyoruz" denildi. Ayrıca, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin turuncu TIR'larına aktarılarak bertaraf tesislerine gönderilmesi gerektiği fakat her ilçe için yeterli sayıda TIR tahsis edilmediği bildirildi.

TİRE'DE YASAĞA RAĞMEN ÇÖP DÖKÜLDÜ

İzmir'in Tire ilçesinde yaşanan çevre kirliliğine ilişkin iddialar "pes" dedirtti. Sabah saatlerinde Jandarma ekiplerinin Karateke mera alanında yasadışı döküm yaptığı iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 6 çöp TIR'ına jandarmanın müdahale etmesine rağmen, bölgedeki yasadışı döküm faaliyetlerinin göz göre göre devam ettiği ileri sürülüyor. Dün ihbarlar üzerine Jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. İddialara göre, mera alanına çöp boşaltmakta olan 6 TIR durduruldu, şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Ancak müdahalenin üzerinden saatler geçmesine rağmen, bölgeden gelen anlık görüntülerde yeni TIR'ların aynı alana gelerek pervasızca çöp dökmeye devam ettiği görüldü. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vahşi çöp depolama yaptığı alanda yangın çıktı. Yaşadıkları karşısında isyan eden vatandaşlar, "Büyükşehir belediyesini ne yasaklar ne de cezalar durdurabiliyor" şeklinde konuştu.