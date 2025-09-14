TOGG’un yeni modelinin ilk teslimi Başkan Erdoğan’a

Sanayİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk tesliminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını belirtti. İlk teslimi Erdoğan'a yapılan Togg'un yeni modeli, 15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

Bakan Kacır, T10F'nin Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen tip onay belgesinin de Erdoğan tarafından Togg yetkililerine teslim edildiğini belirtti. Kacır, yaptığı paylaşımda "Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak" ifadelerini kullandı.