Başkan Erdoğan: Ana muhalefetin enerji vizyonu yok

Başkan Erdoğan, dün düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuştu. Enerjinin artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir mesele haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, enerji arz güvenliğinin tüm ülkeler için hayati önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, enerjinin insanlık tarihinde işbirliğinden çok rekabetin konusu olduğuna dikkat çekerek, "Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören emperyalist zihniyet, bugün dahi süren acıların sebebidir" ifadelerini kullandı.

'HAKSIZ ELEŞTİRİLİYORUZ'

Muhalefeti eleştiren Başkan Erdoğan, "Bunlar normalde alkışlanması gereken hamlelerdir. Türkiye'nin iyiliğini düşünen hiç kimse bunlardan rahatsız olmaz. Fakat biz bu politikalarımızdan dolayı ülkemizin ana muhalefet partisinin haksız eleştirilerine maruz kalıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıyor, güya balıkları bahane ederek nükleer santral projelerimizi eleştiriyor. Ertesi gün çıkıyor, hidroelektrik santrallerini marjinal örgütlerin jargonuyla hedef alıyor. Başka bir gün çıkıyor, Amerikan firmalarıyla imzalanan doğal gaz tedarik sözleşmelerini diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Eleştirmek, saldırmak, sulandırmak, mesnetsiz iddialarla projelerimizi kötülemek dışında ne bir önerisi var ne de bir enerji vizyonu var. Tek yapabildiği, partisinde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk, rüşvet ve irtikap saldırılarına ve skandallarına canlı kalkan olabilmek. Ne diyelim? Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır" dedi.

'EKONOMİ LİGİNDE YER ALIYORUZ'

Refah artışına paralel olarak enerjinin kullanımının arttığını ifade eden Erdoğan, sadece geçen yıl Türkiye'de 10 milyondan fazla beyaz eşya satıldığını, elektrikli otomobil satışlarının ise 134 bine ulaştığını söyledi. Başkan Erdoğan, "2003-2024 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdük. 2023'te 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik. 2028 hedefimiz 1,9 trilyon dolar. Ayrıca şu anda dört aktif sondaj ve iki sismik arama gemisiyle bu alanda dünyada 5. sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle 4. sıraya yükseleceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Karadeniz'de 785 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yapıldığını ve bugün 4 milyon haneye hizmet verdiğini söyleyerek "2028 itibarıyla bu sayının 16 milyona çıkması hedefleniyor. Gabar'da bulunan petrol de günlük 160 bin varil üretime ulaştı" dedi. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santralinde çok yakında ilk elektriğin üretileceğini söyledi. Yeni santral projeleri için de ABD ve Çin ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Enerji verimliliğinin en temiz ve en ucuz kaynak olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, 2002'den bu yana yapılan çalışmalarla enerji yoğunluğunun yüzde 32 oranında azaldığını belirtti. Yalnızca sanayide yapılan verimlilik yatırımlarından 700 milyon TL kazanç sağlandığını, elektrik motorlarının değişimiyle yılda 15 milyar TL tasarruf edildiğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: "Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 60'ından fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. 2026'da Türkiye COP31 İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı hedefliyor."

'PROJELERİ DEVREYE ALDIK'

"Biz Türk Akımı'nın da katkısıyla hamdolsun bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biriydik" diyen Erdoğan, "Ne sanayide ne konutlarda doğal gaz konusunda bir sorun yaşanmadı. Bunda elbette son 23 yılda ülkemize ucuz, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için hayata geçirdiğimiz politikaların önemli etkisi bulunuyor. Hem Türkiye'de enerji üretimiyle stratejik işler yaptık hem de ülkemizi uluslararası bir enerji üssü ve koridoru haline getirecek projeleri tek tek devreye aldık. 2003 yılında doğal gaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı sadece 5'ti. Bugün BOTAŞ 34 ülkeyle doğal gaz ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor. Türkmen gazında ilk akışı Mart ayında başlattık. 1 Mart tarihinden bu yana teslim alınan doğal gaz miktarı 465 milyon metreküpe ulaştı."