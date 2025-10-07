İngiltere’deki bir camide kasıtlı yangın çıkardılar

İngiliz polisi, Birleşik Krallık'ın güney kıyısındaki Bexhaven kasabasında küçük bir caminin kasıtlı bir yangına maruz kaldığını ve binanın içinde iki kişinin bulunduğunu açıkladı. Yayınlanan raporlara göre acil durum ekipleri, cumartesi akşamı yerel saatle ondan önce camiye koştu. İki maskeli kişi camiye girmeye çalıştı, girişe ve caminin başkanının aracına benzin döktü ve ateşi yaktı, bu da alevlerin yükselmesine ve güçlü bir patlama sesi duyulmasına neden oldu. Cami içinde bulunan altmışlı yaşlardaki iki adam, yaralanmadan kaçmayı başardı. Yangın maddi zarara yol açtı ve yerel Müslüman toplulukta bir endişe dalgası yarattı. İngiliz polisi olayı potansiyel bir nefret suçu olarak soruşturmaya başladı.