Başkan Erdoğan: Özel, koordinatın dışına çıkamaz

AK Parti Grup Toplantısı, partinin genel merkezinde gerçekleştirildi. Burada gündemi değerlendiren Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunurken, gündeme dair mesajlar da verdi. Hamas'ın, Trump'ın barış planına müspet cevap verdiğini hatırlatan Erdoğan, böylece barış iradesini çok net bir şekilde ortaya koyduklarını vurguladı.

"DOĞU KUDÜS BAŞKENT OLACAK"

Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemenin gerçekçi bir yaklaşım olmadığını belirten Erdoğan, "Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar. Bugün Mısır'daki görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu ise Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE MİLLETTEN ÖZÜR DİLE"

Erdoğan, "CHP'li belediyelerde milyarlarca lira akbabalara peşkeş çekilmiş ama eserin, hizmetin kırıntısı bile yok. Hizmet beklentisi ile yetkiyi veren halk, ancak büyüyen semiren, banka hesapları kabaran bir avuç tufeyliden başkası değildir. Belediyelerin reforme edilmesi şarttır. Özgür Özel dün çıkmış daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Ya sen önce millete su ver, çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. Hadi kendinize saygınız yok Ankara'da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok. Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok. Kürsüye mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor. Adeta kontrollü genel başkan oldu" dedi.

"LİNÇ KOROSUNUN KARARGAHI CHP"

1982 anayasasının miadını çoktan doldurduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefine zihniyeti bir sağdan bir soldan asmak olan bir yapıyla ulaşamayız. Çağımıza uygun milletimizin beklentilerini karşılayan yeni bir toplumsal anlaşma gerekiyor" diye konuştu. Ana muhalefetin daha ilk günde meclisten firar etmesini eleştiren Erdoğan, "Biz CHP'nin ne varlığı ile bahtiyar oluruz ne yokluğu ile kahroluruz. Ancak Gazi Meclis'e saygısızlığa kayıtsız kalmayız. İlk oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Linç korosunun karargahı da CHP genel merkezidir" dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi Türkler, Kürtler, Araplar olarak ortak tarih tasavvuru ile birlikte inşa edeceklerini dile getirdi.

7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katılan Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, Bingöl Merkez İlçesi Sancak Belde Belediye Başkanı Hayrettin Çiçek, Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Eşref Varol, Giresun Eynesil Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı Maşuk Ataş ve Rüstemgedik Beldesi Abit Özdemir'in rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.

"TRUMP BENDEN RİCADA BULUNDU"

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü. Erdoğan, dönüş yolunda ziyaret ve zirveye ilişkin genel bir değerlendirmede bulunurken; gazetecilerin de sorularını yanıtladı. .Türk askerinin Gazze'de olup olmayacağı ile ilgili soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "'Her türlü çabaya destek veririz' derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım" dedi. Başkan Erdoğan, Trump'ın Hamas'ın ikna edilmesi konusunda kendisinden ricada bulunduğunu da aktardı. Erdoğan, "Filistin'de çözümün nasıl gerçekleşebileceğini Sayın Trump'a izah ettik. Onun da bizden özellikle Hamas'la görüşme, Hamas'ın ikna edilmesi konusunda ricası oldu. Bu konuda muhataplarımızla süratle irtibata geçtik" bilgisini verdi.