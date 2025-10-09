Beyaz Saray barış için ilk kez tarih verdi

Hamas ve İsrail'in, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de savaşın sona ermesini öngören Gazze Planı'nı kabul etmesinin ardından Mısır'da başlayan ateşkes müzakereleri tüm hızıyla devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte, Trump, "Hamas ile görüşmeler çok iyi gidiyor. Bu hafta Orta Doğu'ya gidebilirim. Belki Pazar günü. Anlaşma sağlanma ihtimali çok yüksek. Gazze'de ateşkes için anlaşmaya çok yakınız" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Türkiye başta olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu bir kez daha hatırlattı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de, olası bir barış anlaşmasının imzalanması halinde ABD Başkanı Trump'ı törene davet etmişti.