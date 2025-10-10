Başkan Çerçioğlu’ndan CHP’lilere insanlık dersi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süredir gündeme gelmeyen yetki tartışmaları, Başkan Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından yönettiği ilk meclis toplantısında yeniden gündeme geldi. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve ekibini ağırlayan Çerçioğlu, konuyla ilgili net mesajlar verdi.

11 YILDIR UYGULANIYORDU

Aydın, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsüne kavuşmuştu. Seçimin ardından 16 Nisan 2014'te yapılan ilk meclis toplantısında, mezarlık, defin ve ilaçlama hizmetleri ilçe belediyelerine devredilmişti. Bu karar, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na dayanılarak alınmıştı. Normalde büyükşehir belediyelerinin asli görevleri arasında yer alan bu hizmetler, mecliste oy birliğiyle alınan karar neticesinde 11 yıldır ilçe belediyeleri tarafından yürütülüyordu. Ancak son dönemde mali zorluklar yaşadıkları gerekçesiyle ilçe belediyeleri bu yükümlülükten çekilmek istediklerini açıkça beyan etti. Başkan Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dengeler değişirken güç kaydeden CHP Grubu, defin hizmetlerini yasal zemine oturtmak amacıyla bu hizmetlerin yeniden Büyükşehir'e devredilmesini içeren önerge sundu. Ancak önerge Başkan Çerçioğlu tarafından gündeme alınmadı. CHP'li üyeler "Önergelerimiz gündeme alınmıyor" diyerek tepkilerini dile getirirken, Başkan Çerçioğlu, önergenin arkasında yatan gerçeği Yeni Asır'a anlattı. CHP'li belediyelerin artan maliyetleri gerekçe göstererek defin hizmetlerinden çekilmek istediklerini belirten Çerçioğlu, bu duruma tepki gösterdi.

"BİZ BU HİZMETİ VERİRİZ"

Başkan Çerçioğlu, "Ben vatandaşın defin işlemlerini de yaparım. Eğer CHP'li belediyeler komşularının cenazesini bile kaldıramayacak durumdalarsa, bu hizmeti biz yaparız. Bu önergeyi halkın üzülmemesi için gündeme almadım. Ama madem bu noktaya geldik, kabul ediyorum. AK Partili ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu hizmeti sürdüreceğiz" diyerek cenaze defin işlemlerinden kaçmayacaklarını söyledi.

YENi ASIR'DAN ÇERÇiOĞLU'NA ZiYARET