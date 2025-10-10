Flamenkonun zarafeti yaralı kalplere dokundu

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Muğla Fahri Konsolosluğu'nca, tüm geliri Gazze halkına bağışlanacak flamenko gösterisi CSO Ada, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, gösteri öncesi fuaye alanında bulunan flamenko kıyafetleri sergisini gezdi. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, programdaki konuşmasında üstün çabalarından dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür ve takdirlerini iletti. Programın ardından sosyal medya paylaşımı yapan Emine Erdoğan, "Bu anlamlı etkinlikte, Filistinli kardeşlerimiz için buluştuk. Flamenkonun zarafeti ve duygusu Gazze'nin yaralı kalbine dokundu. Vakfı ve sanatçılarımızı yürekten kutluyorum" dedi.