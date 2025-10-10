Gazze’de Türk gücü

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Hamas ile İsrail hükümeti arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan, "Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. Dünkü mutabakattan sonra bugün imzalar atıldı. Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"GAZZE'Yİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Bundan sonra insani yardımların ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanmasının büyük önem arz ettiğini belirten Erdoğan, "Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir. İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa biz Allah'ın izniyle yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE SAYISI 208'E ÇIKARILDI

Eğitim alanında, teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen, eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk. Bundan da her zaman gurur duyuyoruz. 2002'de yükseköğretime ayrılan bütçe yalnızca 2,5 milyar liraydı. Bugün yükseköğretim bütçemiz 488,5 milyar liraya ulaştı. 23 yıl önce üniversite sayımız 76 idi, bugün 81 ilin tamamında 208 yükseköğretim kurumumuz var. Bu şu demek, ailesinin maddi durumu ne olursa olsun okumak isteyen gençlerimiz artık kendi ilinde bu imkandan faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE 3 YILDA BİTİRİLECEK

Üniversitelerin yıllarca ikna odaları, kılık kıyafet tartışmaları ile gündeme geldiğine dikkati çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşte biz buna son verdik. Akademik personelimizin sayısını 76 binden 186 bine yükselttik. Nereden nereye. Barınma ve burs alanında da çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Toplam yurt sayımızı 785'e, yatak sayımızı da 1 milyona çıkarttık. Böylece ana muhalefetin ve marjinallerin üzerinde tepindiği bir alanı ellerinden almış olduk. Harç sorununu da ortadan kaldırdık. Üniversitelerimizde kredi veya burs tartışmalarını da bitirdik" diye konuştu. Üniversitelerin topluma öncülük etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Yeni dönemde ders planlarını sadeleştireceğiz. Öğrencilerimize 3 yılda mezun olma yolunu açacak yapısal reformlar gündeme alınacak. Bu reformlar sayesinde hem sistemimiz daha verimli bir yapıya kavuşacak hem de uluslararası sistemle daha uyumlu hale gelecek" dedi.

TRUMP'TAN TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı. Bireysel olarak dahil oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

ERDOĞAN, IKBY BAŞKANI BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.