Muğla’da “arsa takası” mahkemeye takıldı

Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı esnafı için Menteşe Belediyesi ile yaptığı arsa takasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Büyükşehir Belediyesine ait bir arsanın belirli hissesi Menteşe Belediyesi'ne devredilerek, Mustafa Muğlalı İşhanı'nın eski hak sahiplerine arsa payı verilmesi planlanmıştı. Ancak Muğla Valiliği, takas kararının bedel farkı olmaksızın yapılmasının mevzuata uygun olmadığını belirterek işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini davalı belediyenin savunması geldikten sonra değerlendirecek. Ayrıca, işlem Menteşe Belediyesi'ni de ilgilendirdiği için dava Menteşe Belediyesi'ne ihbar edildi.