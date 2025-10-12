Aydın CHP karıştı! 12 bin kişi istifa etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçtiğimiz 14 Ağustos'ta CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılması sonrası partide büyük bir yaprak dökümü yaşandı. Bu süreçte Aydın CHP'den yaklaşık 12 bin kişinin istifa ettiği öğrenildi. Bu istifalar, yalnızca üyelik düzeyinde kalmadı. Meclis üyeleri, kadın kolları yöneticileri ve ilçe örgütlerinde de istifalar peş peşe geldi.

CHP Germencik Kadın Kolları Başkanı Didem Gümüş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yücel Şengün

AYDIN'DA DENGELER DEĞİŞTİ

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla başlayan siyasi değişim, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de etkisini gösterdi. 17 ilçe belediye başkanı ve 65 meclis üyesinden oluşan mecliste, daha önce CHP'ye ait 56 olan sandalye sayısı 43'e düştü. Mevcut durumda meclis dağılımı CHP 43 üye, AK Parti 26 üye, MHP 5 üye, bağımsız 7 üye ve İYİ Parti 1 üye şeklinde oluşurken bu tabloyla birlikte Cumhur İttifakı'nın (AK Parti ve MHP) meclis çoğunluğunu bağımsız üyelerin de desteğiyle sağlaması kesin olarak görülüyor.

CHP'DE MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

CHP'de son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yücel Şengün, geçtiğimiz hafta içinde CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Şengün'ün bağımsız meclis üyesi olarak Çerçioğlu'na destek olacağı ifade ediliyor. CHP Germencik Kadın Kolları Başkanı Didem Gümüş ve yönetimi de istifa dalgasına eklendi. Gümüş, görevden ayrıldıklarını duyurduğu açıklamasında, parti içinde yaşanan antidemokratik uygulamaları ve dışlayıcı tutumları gerekçe gösterdi. Gümüş yaptığı açıklamada, "2024 yılında seçimleri kazanarak Germencik İlçe Kadın Kolları Başkanlığına geldim. Ancak uzun zamandır maruz bırakıldığımız haksızlıklar ve akabinde gerçekleşen ilçe kongremizle ortaya çıkan; antidemokratik, partimize yakışmayan ve demokrasiyi katleden yapılaşma nedeniyle, bu yola birlikte çıktığım yoldaşlarım, kadın kolu yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevimizden üzülerek istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.