Başkan Erdoğan: Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı dün Rize'de bulunan İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "24 yıldır bu kardeşinizi yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, biz de Rize'miz için canla başla çalıştık. İyi gününde zor gününde Rizelilerin yanında olduk. Sel felaketinin tamamen silinmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.

"FİLİSTİNLİLERİ SELAMLIYORUM"

Gazze'yle ilgili yüreklere su serpen ateşkes haberinin memnuniyetini yaşayan Erdoğan, "Ateşkes konusunda İsrail ile Hamas arasında mutabakat sağlandı. Türkiye unutmayın, Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir. Türkiye geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Ülkemiz son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas barışa hazır olduklarını gösterdi. 2 yıllık zulmün, soykırımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinleri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzeli mağdurları sevindiren her adım bizim için de makbuldür" diye konuştu. Başkan Erdoğan salondan yükselen "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganına "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" diye yanıt verdi. Adil bir barışın kaybedeni olmaz sözünü hatırlatan Başkan Erdoğan, "Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. 2 yıl boyunca çok büyük acılar çeken Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Milletimiz de bu samimiyetimizi görüyor. Bir avuç müzbin dışında benim milletim gayretlerimizi görüyor. Rabbim bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın" diye konuştu.

"YALANLARININ ALTINDA EZİLDİ"

Ekonomide hayat pahalılığını çözmenin yanı sıra Türkiye'yi terör belasından kurtarma gayretinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Enflasyon düşmeye devam ediyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze'yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu. Baklava kutularından çıkan avrolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da söylediği yalanların altında ezildi" dedi.

"TOPYEKÜN BİR LİNÇ FURYASI"

Ana muhalefetin saldırılarının hedefinde sadece AK Parti olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bizimle çay sohbetini paylaşanlar da aynı saldırılara uğruyor. Meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. Topyekün bir linç furyası başlattılar. Fotoğraf karesinde olan genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim; sadece bir fotoğraf karesinden dolayı ittifak ortağına bunları yapanlar ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz! Bunlara güven olur mu? Allah bu milleti CHP zihniyetine bırakmasın diyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

AYDER YAYLASI'NDA ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Başkan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan ayrıldıktan sonra komşularına ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından helikopterle Ayder Yaylası'na geçen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi. Daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, TOKİ tarafından yenilenen Tenzile Erdoğan Termal Tesisleri'ni de gezdi. Başkan Erdoğan vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Rizeli hemşehrileri Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.