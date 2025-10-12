“Kalkınmanın anahtarı kız çocuklarının yarınlarında”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, cesaretiyle değişim yaratan, hayalleriyle dünyayı güzelleştiren tüm kız çocuklarının, Dünya Kız Çocukları Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak, her bir kızımızın nitelikli eğitime erişmesini ve özgüvenle kendi yolunu çizebilmesini temel bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Kalkınmanın anahtarı, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirebildiği yarınlarda saklıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Emine Erdoğan, katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.