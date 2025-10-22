’İslam dünyası ortak duruş sergilemeli’

Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda yaşanan pozitif atmosferle yeni bir aşamaya taşındı. Birleşik Arap Emirleri, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt makamları ile karşılıklı ziyaretlerin artışı ülkelerle ilişkileri derinleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El- Sabah'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el- Cabir es-Sabah tarafından resmî törenle karşılandı. Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehir Türk bayraklarıyla süslendi. Ülkenin önde gelen gazetelerinde ziyarete ilişkin manşetler atıldı. Erdoğan, Kuveyt'te Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Erdoğan'ın Kuveyt emiri Sabah ile bir görüşmesinde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Öte yandan, Erdoğan Kuveyt emirine Pamukkale beyazı TOGG hediye etti. Bayan Sarayı'nda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi. Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretinde de iki ülke arasında Erdoğan ve Kuveyt Emiri es-Sabah'ın huzurunda 4 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle: Deniz Taşımacılığı Anlaşması, Gemi Adamları Sertifikalarının karşılıklı Tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı, Enerji alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı ve Doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı.