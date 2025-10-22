MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yapan Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Kıbrıs milli davamız" dedi.

"82'NİN KKTC OLMASI ŞART"

Bahçeli, "Mesele vatan, millet, güvenlik meselesi. Ada'da iki devletli çözümün varlık bulması kaçınılmaz. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesi. Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı. Kıbrıs'ın güvenliği, geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle aynı" dedi. KKTC parlamentosunun acilen toplanması gerektiğini belirten Bahçeli, "Seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalı. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması hayat memat konusu haline geldi. Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz" diye konuştu.Terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak üzerine kurgulanmış komplo mekaniğinin devreye alındığını vurgulayan Bahçeli, "Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz, iddia ve ihtiraslı istekler barış, huzur ve kardeşlik ortamını sulandırmaya matuf. Vakur yumuşaklığımızı, sağduyulu yaklaşımımızı, uyuklayan dimağ, tavize teşne, teslimiyete tekmil olarak formüle eden güruhun aklına şaşar, alınlarını da santim santim karışlarım" ifadelerini kullandı.

"İMRALI SÖZÜNÜ TUTMUŞTUR"

Bahçeli, "Terör örgütü PKK lağvedildi. İmralı sözünü tuttu. Bu çerçevede ayrı ulus devlet, federasyon, özerlik taleplerin olmadığını, terör örgütünün kendisini feshetmesi gerektiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması veya bırakması aldı. Suriye'de SDG/ YPG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları sıcak gündemin başında. Terörün her türlüsünü defetmenin kararlığındayız" dedi.