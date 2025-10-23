Katar ile atılan adımlar bölgeye istikrar getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında bulunduğu Katar'da temaslarda bulundu. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü. İkili görüşmenin ardından Katar Emiri Al Sani ile birlikte Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına başkanlık yapan Erdoğan, toplantıda, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konularını ele aldı.

BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan toplantıda, "Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayii, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini" ifade etti. Erdoğan, "Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegâne çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini" belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dâhil Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti.

ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. 'Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite On Birinci Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri', Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Stratejik Kalkınma Planlamasının Çeşitli Alanlarda İşbirliğine ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı', Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ulusal Planlama Konseyi Genel Sekreteri Abdulaziz bin Nasır Al Halife tarafından imzalandı. 'Ticaret Bakanlığı ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasındaki Ortak Bakanlar Açıklaması'na, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani tarafından imza attı. 'Savunma Sanayi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ile Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani imzaladı.

KÖRFEZ TURU UMMAN'DA BİTTİ

Erdoğan, daha sonra Körfez turu kapsamında Umman'ın başkenti Maskat'a geçti. Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı. Öte yandan, Umman Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Erdoğan'ın uçağına eşlik etti. Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı ve onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.