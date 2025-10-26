  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Politika Aksu Belediye Başkanı AK Parti'ye çok yakın

Aksu Belediye Başkanı AK Parti'ye çok yakın

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Aksu Belediye Başkanı AK Parti’ye çok yakın

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisinden istifa ettikten bir ay sonra AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Bağımsız olarak görevine devam eden Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Aksu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretine katılarak yeniden gündeme geldi. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yanıtlayan Yıldırım, "Geçmeye niyetim var. Hem yerelde hem genel merkez düzeyinde görüşmeler yaptık" dedi. Yıldırım, parti geçişiyle ilgili olarak "Amacım Aksu'ya hizmet etmek. Bu süreçte kim ilçeye katkı sunacaksa onunla çalışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA