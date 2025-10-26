Aksu Belediye Başkanı AK Parti’ye çok yakın

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisinden istifa ettikten bir ay sonra AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Bağımsız olarak görevine devam eden Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Aksu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretine katılarak yeniden gündeme geldi. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yanıtlayan Yıldırım, "Geçmeye niyetim var. Hem yerelde hem genel merkez düzeyinde görüşmeler yaptık" dedi. Yıldırım, parti geçişiyle ilgili olarak "Amacım Aksu'ya hizmet etmek. Bu süreçte kim ilçeye katkı sunacaksa onunla çalışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.