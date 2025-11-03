'Cumhurbaşkanımızı Aydın’da birinci yapacağız”

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partiler tarafından sevgi seli ile karşılandı. Efeler ilçesindeki Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı. Yerel seçim vurgusu yapan Başkan Çerçioğlu, "Beni sımsıcak bağrınıza bastığınız için teşekkür ederim. Hep birlikte Aydın'da tarih yazacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızı Aydın'da birinci parti yapmaya hazır mısınız?" diyerek partililerden büyük alkış topladı. Ercan ise konuşmasında, "Aydın'ın Efesi denilince akla gelen başkanımız artık AK Belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Aydınımız hem kadın belediye başkanı hem kadın milletvekiliyle şanslı bir şehir" ifadelerini kullandı.