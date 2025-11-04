Başkan Erdoğan, Kabine sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İktidardaki 23. yılımızı geride bıraktık. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan 23 yıl önce milletimizin teveccühüne nasıl mazhar olduysak bugün de aynı gururu, heyecanı yaşıyoruz" dedi. Gündeme ilişkin konuşan Erdoğan, "21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangının yüreklerimize açtığı yaralar hâlâ tazedir. Bu konuda en küçük tavizimiz yoktur, olmayacaktır. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında ise inşallah kazanan 86 milyon olacak. Bu süreçle turizm şahlanacak. Terörle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz bundan hiçbir kimseye hayır gelmez. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakinleriyiz. Ağır bedeller ödedik. Terör görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞLARINI FARK EDECEKLER'

Erdoğan, "Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Göreve gelirken verdiği yurt dışında 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. Bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum" dedi.