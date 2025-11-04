Özel’e karşı liste hazırlığı başladı

CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Kurultayın ilk günü, yeni parti programına ayrılacak. İkinci gün genel başkanlık seçimi, üçüncü gün ise PM ve YDK seçimleri gerçekleşecek. Genel başkanlık yarışına Özgür Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme ise Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak. Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan PM seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir kez daha karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.