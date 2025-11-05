MHP'nin TBMM grup toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, ses getirecek çıkışlarda da bulundu. Cumhur İttifakı'na yönelik iddialarla ilgili konuşan Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı söz konusu değil. Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar" diye konuştu.

"GEÇİNİZ BEYLER GEÇİNİZ"

Bahçeli, "Vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça, CHP'sinden diğer muhalefet partilerine, yarım porsiyon aydınlardan fikri saplantı içinde sarkaç gidip gelen fuzuli yorumculara kadar niyet okuyucuları papatya falı açıyor çünkü 15 Temmuz'un karanlık gecesinde kutup yıldızı misali parlayıp meydanlarda anıt gibi kurulan ahlaki ve fazıl siyasi ittifaka bünyeleri alışkın değil. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin tüzel kişiliği, dünya görüşleri, farklı, bu da son derece doğal. Cumhur İttifakı bayrak, vatan, millettir. 29 Ekim'de Anıtkabir'e niye gitmemişim, Külliye'deki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim. Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış. Geçiniz beyler geçiniz, iddia sahiplerinin hepsi çuvalladı" dedi. İddia sahiplerinin yine ters köşeye yattığını belirten Bahçeli, "Zahmet olmazsa sahte ve kaotik görüşlerinizi Cibali Karakolu'na gidip anlatın. 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmememizin nedeni insani halden kaynaklanmış olamaz mı? Anıtkabir'e haydi gidemedik, peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabir'i protesto etmiş gibi takdim edilmeyecek miydik? AK Partiyle aramızda bir hadise değil iki tarafı sımsıkı saran hakikat var. FETÖ'cü hainlerin yalan, iftira dolu sözlerine eyvallah edersek, Türk ve Türkiye Yüzyılından dönersek gök girsin kızıl çıksın. Cumhur İttifakı birliğin adıdır, yoluna devam edecek, tarihi mücadelesini sürdürecek" şeklinde konuştu.

"KISIR TARTIŞMALARA SON VERİN"

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının sonuna gelindiğini hatırlatan Bahçeli, "PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili kısır tartışmalar sonlandırılmalı" dedi.

"HUKUKEN SONUCA ULAŞILDI"

Meclis'te kurulan Komisyon'dan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve elden ihtiyaç duyulan mesajları almasının süreci çok daha güçlendireceğini dile getiren Bahçeli, "MHP böylesi bir heyete katılmaya hazır. Bugüne kadar İmralı sözünü tuttu. Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyor, hiç kimsenin de bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu. Selahattin Demirtaş hakkında da ses getirecek bir çıkış yapan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaştı. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesilece olacak" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin 'tahliye' demecine Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Demirtaş, yazdığı mektubunda, "Sayın Bahçeli, cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi