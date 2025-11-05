“Özel’in konuşmaları siyasi bir tutarsızlık”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarına sosyal medya hesabından sert sözlerle tepki gösterdi. Özel'in ifadelerinin siyasetten uzak, gerçekle ilgisiz bir tutarsızlık örneği olduğunu belirten Çelik, "Mizah tarihimizdeki "Zihni Sinir Proceleri"nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız" dedi.

"SÖZLERİ UYDURMADAN İBARET"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor. Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece 'kes, kopyala, yapıştır' tarzıyla yapılan konuşmalar. Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok" ifadelerini kullandı.