’Zihin fukara olunca akıl ukala olur’

Başkan Erdoğan, dün Beştepe'de Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'na katıldı. Burada önemli konulara değinen Erdoğan, "Kütüphanecilik anlamında 1300 yıllık çok köklü bir geleneğimiz var. Emevilerden Abbasilere, Selçuklulardan Osmanlı Cihan Devleti'ne, oradan bugünkü Cumhuriyetimize bu alanda ciddi bir birikim sahibiyiz. Asırlar boyunca imar ettiğimiz şehirlerde, kurduğumuz devletlerde, inşa ettiğimiz medeniyetlerde kitap ve alim hep merkezde yer almıştır" dedi.

'ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİK'

"Köprülü Kütüphanesi, Atıf Efendi, Ragıp Paşa, Nuru Osmaniye ve Hamidiye gibi kütüphaneler uzun yıllar ilim hayatımıza damga vurdu" diyen Erdoğan şöyle devam etti: " Şu acı gerçeği de ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu zengin müktesebatı, tek parti yıllarında ne yazık ki yeterince değerlendiremedik. Bu ülkenin aydınlık yarınları olan genç nesillerin kökleriyle bağı zayıflatıldı. Ekim ayı itibarıyla 8,5 milyon ziyaretçiyi Millet Kütüphanesi'nde ağırladık. 300 milyonun üzerinde elektronik kaynağı araştırmacıların kullanımına sunduk. 112 ülkeden 135 farklı dilde eserin yer aldığı Dünya Kitaplığı ile 13 ana veri tabanı, 233 alt veri tabanı ile 125 bin metrekarelik alanı ile Millet Kütüphanemizi öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine verdik. Geçtiğimiz sene 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayarak dünyada üçüncü sıraya yerleştik. Kütüphanemizde düzenlenen 1894 eğitim ve bilim atölyesinde tam 17 bin 642 katılımcı hiçbir ücret ödemeden eğitim aldı."

'SALDIRGANLAŞIYORLAR'

Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Değerli dostlarım, sizler gibi seçkin konuklarımızın önünde gündeme getirmek istemezdim. Ancak siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını da korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı, maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu, böyle bir çiğliği asla hak etmiyor. Öte yandan şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz: Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilinde freni boşalırmış. Ortada, zihni ile dili arasındaki bağ tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe, bu zatta panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor" ifadelerini kullandı.

ŞEHİRCİLİK ZİRVESİ'NE KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Kasım tarihlerinde 2 gün sürecek olan Şehircilik Zirvesi'ne katılacak. Uzun süredir hazırlıkları devam eden zirve, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temasıyla gerçekleştirilecek. Planladıkları dev organizasyonun detaylarını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Kentkırım Sergisi" ile Gazze'deki soykırıma da dikkat çekileceğini belirtti