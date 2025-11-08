45 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: 178 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 45 ilde son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Aralarında İzmir, Aydın ve Manisa gibi Ege illerinin olduğu illerde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 178 şüpheli yakalanırken 67'si tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.