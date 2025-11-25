‘Onlar bir sözle bir hayali filizlendirir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Emine Erdoğan, "Bazen bir sözle bir hayali filizlendiren, bazen bir dokunuşla bir geleceği değiştiren tüm öğretmenlerimizin gününü gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerinin hayallerine kanat olan her öğretmenimize teşekkür ediyor, yüreklerde ölümsüzleşen şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, Türkiye'nin gelecek yıl COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının, Türkiye ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi.

'COP31 DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bu önemli adım, sıfır atık hareketine küresel ölçekte yön veren Türkiye'nin, çevre bilincindeki kararlılığının dünyada karşılık bulduğunun bir göstergesidir. 196 ülkenin aynı masaya oturacağı tarihi zirvenin, iklim krizinin yükünü en fazla taşıyan ülkelere, güçlü bir rehberlik ve dayanışma sunulması için dönüm noktası olacağına inanıyorum."