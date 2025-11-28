'Filistin’e en büyük borcumuz adalet'

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa, Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Papa 14'üncü Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Papa, Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap etti.

BARIŞ UMUTLARI ARTACAK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo' nun göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmesini her bakımdan çok anlamlı bulduğunu kaydeden Erdoğan, bu ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu. Erdoğan, 14. Leo'nun ziyareti boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına inandığını kaydetti. Erdoğan, 14. Leo'nun ziyaretinin bölgesel ve küresel olaylar bağlamında son derece kritik bir zamana tekabül ettiğini ifade etti.

"İSRAİL KİLİSELERİ DE VURDU"

Erdoğan, " Nitekim bugün verimli geçen ikili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. Çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Gazzeli'nin katledildiği, iki yılı aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate bir kez daha şahit olduk. İsrail hükümeti aralarında kiliselerin, camilerin, hastanelerin, okulların da olduğu sivil yerleşim yerlerini aylardır bombalıyor. İsrail'in vurduğu ibadethanelerden biri de Gazze'deki tek Katolik Kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi'ydi" diye konuştu.

2 DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ VURGULADI

Papa'ya bu vesileyle tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Saygıdeğer misafirimiz ve seleflerinin Filistin meselesine yönelik dirayetli duruşlarını daima takdirle karşıladığımızın bilinmesini isterim. İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir" dedi. Erdoğan, sözlerini "Katolik aleminin ruhani lideri, Papa 14. Leo'nun bu anlamlı ziyaretinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, Katolik dünyasına barış, huzur ve esenlik temennilerimi iletiyorum" şeklinde tamamladı.