'Örgüt ve çetelere nefes aldırmayın'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Terörle mücadelede bir dönem vahim hataların yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Bu hatalar yüzünden devletle vatandaş arasındaki bağ zarar gördü" dedi.

"GEÇMİŞ HATALARI TELAFİ ETTİK"

Son 23 yılda atılan adımlarla yanlışlara son verildiğini dile getiren Erdoğan, "Hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliği arkasına saklanarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik. Şu an insanımızın askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar emniyet birimlerimizin tamamına desteği en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu olumlu iklimi daha da güçlendirmekte kararlıyız. Şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız" diye konuştu.

"HERKESİN POLİSİ VİCDANIDIR"

Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşün hiçbir kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır: Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Aynı durum jandarmamız ve sahil güvenliğimiz için de geçerlidir. Yapmanız gerekenler bellidir. Vatandaşımıza karşı saygıyı, tevazu, yapıcı bir yaklaşımla davranmayı elden bırakmayacaksınız. İnsanımıza güvenlik hizmeti verirken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Görevinizi icra ederken omuzlarında taşıdığınız ağır emanetin hakkını vermeye gayret edeceksiniz. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına evlatlarımızı bize karşı kullanmaya çalışan terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız" şeklinde konuştu.

"GÖZLERİNİN YAŞINA BAKMAYIN"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir. Suça ve suçlara karşı yürüttüğünüz her mücadelede bu devletin başı olarak yanınızdayım. Yanınızda olmaya da devam edeceğim. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Şunu lütfen unutmayınız: Kardeşlerim, bu millet size güveniyor. Biz sizlere güveniyoruz. İşiniz ne kadar ağır olursa olsun, vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.