Başkan Erdoğan İngiltere’dekı toplantıya telefonla katıldı! Türk temsilcilere kararlılık vurgusu

Uluslararası Demokrat Birliği halk buluşması etkinliği düzenledi. İngiltere'nin, Londra Diyanet Camisi'nde düzenlediği programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve UID İngiltere Başkanı Halil Erdoğan'ın yanı sıra bu ülkede yaşayan Türk toplumu üyeleri katıldı. Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'nın telefonu aracılığıyla programa katılanlara hitap etti.

"AVRUPA'NIN EN KÖKLÜ KURULUŞU"

Başkan Erdoğan, "Avrupa'nın farklı bir köşesinde böyle önemli bir toplantıyı gerçekleştirmenizden sizleri tebrik ediyorum. Devamını da bulunduğunuz yerlerde sağlamanızı UID'nin geleceği açısından çok çok önemsiyorum. Avrupa'nın en köklü kuruluşu olarak UID, yeni direniş içerisindedir. Gerek Efkan Bey gerekse diğer arkadaşlarım toplantının heyecanını bize nakledecekler. Gerek ana kademe gerek hanımlar olarak bu çalışmaların kararlılıkla devamını sizlerden rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.