Ak Partili İnan: En yakın rakibimize 7-8 puan fark attık

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti olarak birinci parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Son anketimiz yüzde 36'lara dayanmış durumda, CHP'de yüzde 27'lere düşmüş durumda. Hiçbir zaman geriye düşmedik, kısa bir dönem araştırma şirketleri böyle veriler ortaya koydu ama biz her zaman en yakın rakibimize 7-8 puan fark atarak devam ediyoruz" dedi. Eyyüp Kadir İnan, "Bu sefer başaracağız, sonuca yaklaşık. Bu mesele ile ilgili hem devletimizin yoğun birikimi hem de son 20 yıldır güvenlik politikalarımızdaki adımlar bizi bu noktaya ulaştırdı.

Sayın Cumhurbaşkanımız 40 senelik siyasi hayatında ezber boza boza birçok başarıya imza attı. Bu süreçlerle ilgili ortaya büyük bir kararlılık koymuştu. Başta MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya büyük bir kararlılık koyduğu için teşekkür ederim. Öte yandan bu mesele için taşın altına elini koyan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir doktrin ortaya koyduk, bu terörü kaynağında bitirme doktriniydi. Terör bu ülkenin kaderi olarak değil, geçmişte kalmasını istiyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir süreç yürütüyoruz. Diğer ülkelerde üçüncü bir elin ortam hazırlamasıyla oluşuyor. Biz bu meseleyi halledip gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye'yi bırakmış olacağız. İzmir'in sokakları nasıl cıvıl cıvılsa Diyarbakır'ın Batman'ın Mardin'in sokakları da artık cıvıl cıvıl" dedi.