Trump: Zelenski barış planımı okumadı, hayal kırıklığı yaşadım

Trump, Kennedy Center'da katıldığı etkinlikte, kırmızı halıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ülkesinin önerdiği "barış planını" okumadığını ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Trump, Ukrayna halkının ve Rusya'nın planı "beğendiğini" savunarak, "Zelenski'nin bu konuda bir sorununun olmadığından emin değilim." dedi. Mevcut tarife sistemiyle "daha çok ulusal güvenlik" sağlandığını ve ABD Başkanı'nın "daha etkili ve hızlı hareket edebildiğini" savunan Trump, "Büyük oranda ticaret ya da tarifeler sayesinde 8 savaş bitirdim" ifadesini kullandı. Trump, diğer tarife yöntemlerinin aynı oranda ulusal güvenlik sağlayamayacağını ve tarife uygulanan ülkelerin bu konuda "şikayetinin bulunmadığını" savundu.