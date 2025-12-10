Çelik: SDG bölgede büyük bir tehdit

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde yılın son MYK toplantısına liderlik etti. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, sanal bahsin bir pandemiye dönüştüğünü vurgularken en güçlü şekilde mücadele edileceğinin altını çizdi. SDG'nin Suriye'de büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Çelik "Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor. 10 Mart mutabakatı uygulanmalı ve terör örgütü silah bırakıp Şam'a entegre olmalı" uyarısında bulundu.

3 TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Çelik konuşmasına şöyle devam etti: "Üç tane tehditle karşı karşıya bırakılıyor kendi içerisinde. Bir tanesi Esad artığı bir takım unsurların Lazkiye bölgesinde mevcut Suriye yönetimine karşı bir takım kalkışma planlaması. İkinci tehdit güneyde hiçbir şekilde Dürzi kardeşlerimizi temsil etmeyen Siyonist yanlısı bir kanaat önderi var. Üçüncü tehdit SDG Terör Örgütünün ortaya koyduğu faaliyetler. Yaptığı işi Kürtlerin kazanımı olarak sunması tıpkı Lazkiye'deki Güneydeki Dürzi Bölgesi'ndeki gibi yanlıştır" şeklinde konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni bir eğilimin ortaya çıktığını belirten çelik, "Süreçten yana olduğunu söyleyip AK Parti'yi suçlamak. Cumhur İttifakını suçlamak. AK Parti'ye ödev vermek. AK Parti'ye karşı olduğunu özellikle belirtmek zorunda olduğunu hissetmek gibisinden bir eğilim ortaya çıktı. Burada tabii partimize dönük bir takım cümlelerin kurulduğunu haksız ve siyasi iftira anlamına gelecek bir takım değerlendirmeleri görüyoruz. Bunların hepsine verecek cevabımız var. Ama dediğim gibi süreci karşıda gözüküp de bir takıp siyasi iftiralarla yoldan çıkarmaya çalışanlar olduğu gibi süreçten yana gözüküp odağımızı kaybettirmeye çalışanlara karşı da hassas olmalıyız. Ana yol da tutmalıyız süreci. Odağımız en başından bu yana Terörsüz Türkiye. Yol haritası işliyor. Silah bırakma tam anlamıyla gerçekleşmeli. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT sahayı tarıyor" ifadelerini kullandı.