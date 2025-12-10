İzmirlilerin parasını fay hattına gömdüler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, 168.5 milyon TL sözleşme bedeli olan İZSU Genel Müdürlük Binası projesine bugüne kadar 359.6 milyon TL harcanmasına karşın inşaatın tamamlanamamasını sert sözlerle eleştirdi.

SIVILAŞMA RİSKİ BULUNUYOR

Atmaca, "İnşaatın ihalesi 30.11.2018'de gerçekleştirilmiş olup, 23.01.2019'da 168 milyon 465 bin TL bedel karşılığında yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 01.02.2019 ile 16.05.2022 tarihleri arasını kapsamaktadır. Yapılan zemin etüdünde elde edilen veriler ışığında, yüzeye yakın yeraltı suyunun varlığı kazı, drenaj ve inşaat sürecinde ekstra önlem alınmasının zorunlu olduğu anlamına gelmekle birlikte, yüzeye yakın ve orta derinliklerde sıvılaşma riski, bazı tabakalarda deprem sırasında kayıp taşıma gücü, oturma ve yatay yer değiştirmelere sebep olabileceği kaçınılmaz bir gerçekliktir" dedi. Alt kireçtaşında erime boşlukları, karstik boşluklar, lokal çökme, yer değiştirme riskine dikkat çeken Atmaca, "Böyle önemli bir yatırım, neden jeolojik açıdan bu kadar kötü bir zeminde ve fay hattına 150 metre mesafede planlandı? Asıl cevaplanması gereken soru budur. 2015 - 2016 yıllarında yapılan zemin etüd raporlarında bu fay hattı yer aldığına göre, binanın bu alana yapılmasına kim karar verdi? İzmirli hemşerilerimizin parasını fay hattına kim gömdü? Bizim tespitlerimize göre binanın yer seçimi doğru değildir ve bu seçimi yapanlar hakkında soruşturma açılmalıdır" şeklinde konuştu. Projeye toplam 359 milyon 674 bin 900 TL ödenek ayrıldığını vurgulayan Atmaca, "Bugüne kadar ihale bedelinin 2 katı ödenek ayrılmış olmasına rağmen bina halen tamamlanamamıştır" diye konuştu.

BİTMEYEN PROJELER KERVANI

Bitmeyen projeler kervanında İZSU Genel Müdürlük Binası'nın da eklendiğini belirten Atmaca, "Her fırsatta engellendiğini söyleyen CHP'li yönetim anlayışı, bilimsellikten uzak ortak akıla dayanmayan ve beceriksiz uygulamalarına yeni bir halka daha eklemiştir. İzmirli hemşerilerimiz olmayan suya Türkiye'nin en pahalı ücretini öderken, idare tarafından İzmir dışına verilen pazarlık usulü ballı ihaleler, kaynakların etkin ve verimli kullanılmamasının faturası İzmirli hemşerilerimize ödetilmektedir. Bu kötü yönetimin ve olumsuz mali tablonun sorumlusu emekçiler değildir Sn. Tugay!" ifadelerini kullandı.