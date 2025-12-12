Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zam mesajı: TİSK elini taşın altına koymalı

ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, asgari ücret zammıyla ilgili de mesajlar verdi. Erdoğan, genel kurulda yapılacak görüşmelerin, alınacak kararların, belirlenecek yol haritasının, işçisi, işvereni ve sendikası ile iş dünyasının tamamı için faydalı sonuçlar getirmesini canı gönülden temenni ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan, "TİSK camiası, 20 üye işveren sendikası ve 2 derneği ile 81 ilimizdeki 10 bini aşkın iş yerinde istihdam ettiği 2,3 milyon çalışanıyla tam 63 yıldır güçlü ve kurumsal bir varlık gösteriyor. 'Birlikte mümkün' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren TİSK ailesi, ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılasına 200 milyar dolar, ihracatına ise 100 milyar doların üstünde çok önemli katkılar sunuyor" dedi.

"TİSK DEVLETİNİN YANINDADIR"

Çalışma barışının ve sosyal diyaloğun sağlanmasında, istihdamın, üretimin ve ihracatın güçlendirilmesinde mühim bir misyonu yerine getiren TİSK camiasını kutlayan Erdoğan, "Şunu da büyük bir memnuniyetle paylaşmakta fayda görüyorum. Üç dönemdir refah ve istikrarımızı tehdit eden sınamalarla mücadelede TİSK ailesi, milletinin ve devletinin yanında olduğunu açık ve net göstermiştir. Dışarıdan aldıkları talimatlarla siyaset ve toplum mühendisliğine soyunan vesayete vefa borcunu ödemeye çalışan kimi oluşumların aksine TİSK, kritik dönemlerde yerli ve milli bir duruş sergilemiştir. Bunun için Özgür Burak Akkol'u, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının değerli üyelerini, TİSK ailesinin her bir ferdini şahsım ve milletim adına tebrik ediyor, kendilerine takdirlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLA YAD EDİLEN MİRAS"

Bugün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına değinen Başkan Erdoğan, "Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden, ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim: Kefenin cebi yok. Dünyadan dar bekâya mal mülk değil; adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat ile hayır dualar götüreceğiz. İster siyasetçi ister işveren olalım; eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak, işte asıl zenginlik budur. Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. Emekçi kardeşlerimizin güvenli ortamlarda, gönül huzuruyla ve rahatça çalışabilmesi için elimizdeki tüm imkânları azami ölçüde seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.